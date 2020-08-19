شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى بيوم العمل الإنسانى: أنفقنا 108 مليارات درهم مساعدات خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، اليوم العالمي للعمل الإنساني بالتذكير أن دولة الامارات قامت على نصرة الضعيف وإغاثة المحتاج التي وضعها المؤسس زايد بن سلطان، مؤكدا أن الامارات ستستمر في السير على مبادئها التي أرثتها مهما تغيرت الأوضاع والظروف في الدول الأخرى.

وقال محمد بن راشد، في رسالة عبر حسابه بموقع "تويتر": "دولة الامارات قامت على مجموعة مبادئ أرساها المؤسس طيب الله ثراه أهمها نصرة الضعيف وإغاثة المحتاج ودعم الشقيق والصديق. 108 مليار درهم مساعدات الامارات في ٥ سنوات ل٤٢ دولة حول العالم .. وستستمر الامارات على مبدئها مهما تبدلت أحوال بعض من دعمتهم".

وحددت الأمم المتحدة، 19 أغسطس كيوم عالمى للعمل الإنسانى، حيث يأتى هذا الأمر تزامنا مع تاريخ وقوع هجوم إرهابى وحشى على مقر الأمم المتحدة فى بغداد يوم 19 أغسطس عام 2003، وهو التفجير الذى أدى إلى مقتل 22 شخصا من بينهم مبعوث الأمم المتحدة سيرجيو فييرا دى ميلو، وبعد 5 سنوات اتخذت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارا باعتماد تاريخ 19 أغسطس كيوم عالمى للعمل الإنسانى.

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ويهدف اليوم العالمى للعمل الإنسانى إلى تكريم أولئك الذين فقدوا حياتهم فى سبيل خدمة الإنسانية وأولئك الذين يواصلون تقديم المساعدات والإغاثة للملايين، ويسعى اليوم أيضا للفت الانتباه إلى الاحتياجات الإنسانية فى جميع أنحاء العالم وأهمية التعاون الدولى فى تلبية هذه الاحتياجات.

وبمناسبة اليوم العالمى للعمل الإنسانى، ألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس كلمة، أكد فيها أن مثل هذا اليوم يعد فرصة للإعراب عن تضامننا مع الملايين من البشر العالقين وسط النزاعات والأزمات والكوارث الطبيعية، وأسرى أجبرت على الفرار من ديارها لكى تواجه مستقبلا مجهولا، وفئات مستضعفة تستهدف بصورة ممنهجة، وأطال بات مستقبلهم معلقا، مقدما التحية لجميع العاملين فى مجال الخدمات الإنسانية الذين يضحون بحياتهم فى خدمة المحتاجين حيث يمثلون رمزا للإنسانية.