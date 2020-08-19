شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن الوزارة، أن أجمالي الإصابات ارتفع إلى 12546، فيما بلغ إجمالي الوفيات 808 وفيات.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة، أفادت أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات فى السودان، أثرت على ما يقرب من 220 ألف شخص في 17 ولاية من أصل 18 ولاية في البلاد، ودمرت أكثر من 20 ألف منزل بالكامل، وتضرر أجزاء من 20 ألف منزل آخر.

وتسببت الفيضانات في تلوث حوالي 2000 مصدر للمياه أو تعطلها، مما يهدد الوصول إلى المياه النظيفة في منتصف جائحة COVID-19 فيما قد يؤثر انهيار سد بوط في ولاية النيل الأزرق في 29 يوليو على وصول 100 الف شخص إلى المياه. وفقا لستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة

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وأضاف دوجاريك " تقدم الحكومة ومنظمات الإغاثة الأغطية البلاستيكية والخيام والأدوية وإمدادات تنقية المياه والناموسيات. في دارفور، ويقدمون المأوى والمياه والمساعدة الصحية.

وأشار الى " كانت الاستجابة السريعة ممكنة لأن وكالات الأمم المتحدة وشركائنا قاموا بتخزين الإمدادات مسبقًا لـ 250 الف شخص قبل بدء هطول الأمطار لافتا الى ان هناك تحذيرات من أن الإمدادات تنضب بسرعة وأن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم ، بما في ذلك من الجهات المانحة.

ولفت الى ان الأمم المتحدة ناشدت للحصول على 1.6 مليار دولار لتقديم مساعدات ضرورية في السودان هذا العام، ولكن لم نتلق سوى 43 % من هذا النداء.