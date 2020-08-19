ليبيا تسجل 489 إصابة بفيروس كورونا.. والإجمالى يرتفع لـ 9068

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات، إضافة إلى تسجيل 34 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن المركز أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 9068 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 164، بينما بلغت حالات الشفاء 1003 حالات.

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