شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وفقدان 3 في انهيار أرضي جنوب غربي الصين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي شخصان مصرعهما ولا يزال 3 آخرون في تعداد المفقودين بعد حدوث انهيار أرضي في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين. وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم الأربعاء - أن الانهيار الأرضي وقع في قرية هوانغبينغ بمحافظة يانجين.
وبداية الشهر الجارى، سقط شخصان في حفرة بالوعة بعدما انهار جزء من رصيف تحت أقدامهم في بلدة جنوبي الصين.
هذا وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ الشخصين، اللذين تم نقلهما إلى المستشفى، على الرغم من عدم وجود خطر على حياتهم، فيما أغلقت السلطات هذا الجزء من الطريق السريع لأسباب أمنية.
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