شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يوضح كيفية استرداد المبلغ المدفوع للمخالفة بعد قبول الاعتراض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للمرور، أنه في حال قبول الاعتراض على المخالفة فإنه يتم إعادة مبلغ السداد.

وأضافت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آلياً بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تم تقديم إليها الاعتراض بإعادة مبلغ السداد.

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