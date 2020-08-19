شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أحجام مختلفة.. تسريب صور لجهاز آيفون الجديد «آيفون 12» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
ظهرت صور مسربة لأجهزة آيفون الجديدة قبل عرضها الرسمي.
وبحسب “روسيا اليوم”، فقد قدمت الشركة المصنعة الصور لموقع “9to5mac”، الذي عرض قبل ذلك ملحقات “آيفون 12″ و”آيفون 12 برو”.
وأشار الموقع إلى أن أحد النماذج يشبه “آيفون 4” من حيث الحجم.
ووصلت حصة “آيفون 11” في السوق الأمريكية في أبريل 2020 إلى 16%، كما قاد الجهاز مبيعات السوق في كل من الصين وبريطانيا وألمانيا واليابان.
وفي وقت سابق، أعلن عن تأجيل عرض الهواتف الذكية الجديدة “آيفون 12” حتى 12 أكتوبر.
ومن المتوقع أن تأتي الهواتف بثلاثة أحجام مختلفة بقياس 5.4 بوصة و6.1 بوصة و6.7 بوصة.
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