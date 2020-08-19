فوائد سحرية عند تناول كوب من هذا العصير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قال خبير التغذية المصري أحمد فرغلي إن كوب عصير من البقدونس والليمون يحتوي على فوائد عديدة حيث أن البقدونس من النباتات المتوافرة في السوق بأثمان زهيدة ، وفى متناول الجميع ، ومع ذلك فهو في المنزل صيدلية شبه متكاملة ، حتى سمي بحق ( ملك الخضروات ) ويحتوي على كميات وفيرة من الكالسيوم، بل وبنسبة أكبر من وجود الكالسيوم في اللبن.



وأوضح بحسب صحيفة الأخبار أن الليمون من الأطعمة المفيدة والتي بها كمية كبيرة ومتنوعة من الفيتامينات والمعادن، لافتا إلى أن فوائد كوب البقدونس والليمون هي:

-عصير البقدونس والليمون تساعد على عمل الجهاز الهضمي وتحسن الهضم، ومن أحسن العلاجات للغازات الحمضية التي تؤدي لحرقة المعدة.

-كوب واحد من هذا العصير أفضل منقٍ للكليتين من السموم، ويحفظ المثانة من كل عدوى، لاحتواء مكوناته على مضادات البكتيريا والأكسدة والالتهابات.

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-هذا العصير من أفضل الوصفات المساعدة والصحية لفقدان الوزن بشربه مع وجبتى الافطار والغذاء ، نظراً لأنه غني بالمكملات الغذائية المفيدة جدا للجسم، ويعمل على حرق الدهون، وفيه خصائص مدرة للبول.

-للمصابين بارتفاع ضغط الدم، فإن عصير البقدونس والليمون، يعد من أفضل الأغذية التي تعمل على تخفيف ضغط الدم المرتفع، وليس هذا فقط، فهو أفضل ضابط لمتوسط ضغط الدم، سواء للذين يعانون من انخفاضه أو ارتفاعه على حد سواء.

-عصير البقدونس والليمون يعد كذلك من العصائر المطهرة للدم من مختلف أنواع السموم، ومانعا لتَكَوُّن السموم في الدم من جديد، لاحتوائه على الكلوروفيل وفيتامينات "أ" و"ج" والبوتاسيوم، والكالسيوم والفسفور والحديد.

-هذا العصير أيضا من بين أفضل الأغذية المقوية للجهاز المناعي، ومقاومة الجسم للعدوى البكتيرية التي يتعرض لها الإنسان.

-علاج فعال لرائحة الفم الكريهة، لأنه غني بعنصر الكلوروفيل، وينصح بشربه في الصباح على الريق حتى يضمن رائحة فم طيبة طوال اليوم.