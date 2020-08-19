الذهب يتخلى عن مستوى 2000 دولار بانتظار محضر الاحتياطي الفيدرالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نزل الذهب عن ألفي دولار للأوقية (الأونصة)، الأربعاء، في حين ارتفع الدولار فيما يترقب مستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1993.34 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:05 بتوقيت جرينتش؛ بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2014.97 دولار للأوقية، الثلاثاء.

وفقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 2002.40 دولار.

وقالت مارجريت يانج من ديليفكس «الذهب ينزل؛ لأن الدولار ارتفع قليلاً هذا الصباح. على المدى القصير، قد يوقف تعافي الدولار الأمريكي الاتجاه الصعودي للدولار».

وتابعت: «سجل الذهب مكاسب ثلاثة في المئة في اليومين الفائتين ما يجعل أسعار المعدن عرضة لعمليات جني أرباح».

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه بعدما هبط لأقل مستوى في عامين في الجلسة الماضية. وارتفاع الدولار يزيد من كُلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2% إلى 27.70 دولار للأوقية، في حين فقد البلاتين 0.4% إلى 952.88 دولار ونزل البلاديوم 0.8% إلى 2170.29 دولار.

(رويترز)