الذهب يتخلى عن مستوى 2000 دولار بانتظار محضر الاحتياطي الفيدرالي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نزل الذهب عن ألفي دولار للأوقية (الأونصة)، الأربعاء، في حين ارتفع الدولار فيما يترقب مستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).
انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1993.34 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:05 بتوقيت جرينتش؛ بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2014.97 دولار للأوقية، الثلاثاء.
وفقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 2002.40 دولار.
وقالت مارجريت يانج من ديليفكس «الذهب ينزل؛ لأن الدولار ارتفع قليلاً هذا الصباح. على المدى القصير، قد يوقف تعافي الدولار الأمريكي الاتجاه الصعودي للدولار».
وتابعت: «سجل الذهب مكاسب ثلاثة في المئة في اليومين الفائتين ما يجعل أسعار المعدن عرضة لعمليات جني أرباح».
وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه بعدما هبط لأقل مستوى في عامين في الجلسة الماضية. وارتفاع الدولار يزيد من كُلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2% إلى 27.70 دولار للأوقية، في حين فقد البلاتين 0.4% إلى 952.88 دولار ونزل البلاديوم 0.8% إلى 2170.29 دولار.
(رويترز)
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