برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» ينال شهادة الريادة البلاتينية في الطاقة والبيئة

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أعلنت شركة «آي سي دي بروكفيلد» أن مبنى «آي سي دي بروكفيلد بليس»، وهو أحدث مشاريعها لتطوير المكاتب التجارية، حاز شهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة «ليد بلاتينيوم» (LEED Platinum) وهو أعلى تصنيف يمنحه المجلس الأمريكي للمباني الصديقة للبيئة؛ من حيث التصميم والبناء والعمليات والأداء.

وبحصوله على شهادة الريادة البلاتينية، أصبح برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» أطول وأكبر مبنى يتم تخصيصه للمكاتب في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا يحقق هذا التصنيف وواحداً من أكبر المشاريع الحائزة الشهادة البلاتينية في العالم والتي يبلغ عددها 20 مشروعاً.

تصل مساحة المبنى الذي صممته شركة فوستر مع شركائها إلى 1.1 مليون قدم مربعة، ويحتوي على مجمع يضم أحدث المكاتب والمتاجر ويمتد على مساحة تصل إلى 990.000 قدم مربعة، وتوفر أعلى مستويات الكفاءة ومرونة العمل. كما يضم المبنى مساحة مخصصة لمتاجر التجزئة والمطاعم تصل إلى 160.000 قدم مربعة.

وقال روب ديفيرو، الرئيس التنفيذي لشركة آي سي دي بروكفيلد: «نحن فخورون بهذا المبنى الذي يواكب أفضل معايير السكن، والمحافظة على البيئة على المستوى العالمي». وأضاف روب: «نوفر قيمة كبرى لسكان المبنى مع مراعاة معايير المحافظة على البيئة؛ بفضل نهجنا الرائد الذي يركز على الاستدامة. ومن خلال الحد من الآثار البيئية للمبنى، نرتقي بمعايير المباني الصحية فائقة الكفاءة ومنخفضة الكُلفة في المنطقة».

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وتعد شهادة الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة رمزاً للتميز في مجال المباني الصديقة للبيئة وتوفير تكاليف استهلاك الكهرباء وانبعاثات الكربون المنخفضة والبيئة الصحية التي توفر أفضل ظروف الحياة والعمل والتعليم. وتمثل الشهادة علامة مميزة ومهمة للمبنى المخصص للمكاتب والمتاجر والمكون من 53 طابقاً، والذي اكتمل بناؤه مؤخراً. ومن المقرر أن يبدأ استقبال المستأجرين في المبنى قريباً.

يتميز تصميم برج آي سي دي بروكفيلد بليس بكفاءته في توفير استهلاك الطاقة، والحد من أثر المبنى على البيئة؛ حيث يستهلك طاقة أقل من المعايير المتبعة بنسبة تصل إلى 28%

وتمت إعادة تدوير أكثر من 87% من مخلفات عملية البناء؛ للحد من كمية النفايات وصلت نسبة المواد التي تمت إعادة تدويرها (مثل الفولاذ والأسمنت) إلى 30% من المواد المستخدمة في إنشاء المبنى؛ وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية والمحلية، والحد من الآثار البيئية الناجمة عن نقل المواد.

وتتم إعادة تدوير المياه الناتجة عن نظام تكييف الهواء واستخدامها لري النباتات، وبالتالي يتم الاستغناء عن صنابير المياه لري النباتات التي تحتل مساحة تصل إلى 140.000 قدم مربعة من مساحة المشروع.

من جهته قال سعيد العبار، المدير التنفيذي لمجموعة العبار للطاقة والاستدامة: «يشرفني العمل مع آي سي دي بروكفيلد على إنجاز هذا المشروع الرائع الذي يرتقي بمعايير التطوير العقاري في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا». وأضاف العبار: «إن المساهمة في حصول آي سي دي بروكفيلد بليس على شهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة؛ يؤكد التزامنا بدعم عملائنا في جميع أنحاء العالم لتشييد المباني التي تحقق أعلى مستويات الأداء والاستدامة. إن برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» يرتقي بمعايير البناء في المنطقة. كما أن إدارته المثابرة لن تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة التي تنص عليها رؤية دولة الإمارات فحسب؛ بل سترتقي بمفهوم المباني المستدامة على المستوى العالمي كذلك».