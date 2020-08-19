شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ دبي العالمية» تستحوذ على شركات لخدمات الخطوط الملاحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «يونيفيدر»، عبر منصتها في شبه القارة الهندية التي تمتلك «موانئ دبي العالمية» حصة الأغلبية فيها، استحواذها على عدد من شركات الخدمات الملاحية للمسافات البحرية القصيرة والمتوسطة.

وتشمل تلك الشركات: شركة «ترانسوورلد فيدرز المنطقة الحرة»؛ وشركة «أڤانا لوجيستيك المحدودة»، بما في ذلك شركتها التابعة «أڤانا جلوبال المنطقة الحرة»، وشركة «ترانسوورلد فيدرز الخاصة المحدودة»، وهي الذراع الساحلية الهندية لعمليات الشحن بالحاويات وعمليات الشحن للمسافات القصيرة والمتوسطة للتصدير والاستيراد لشركة «شرياس للشحن والخدمات اللوجستية المحدودة»، باستثناء عمليات السفن الكبيرة والعمليات الضخمة. وتخضع عملية الاستحواذ إلى موافقات الجهات التنظيمية المعنية.

وشركتا المنطقة الحرة «ترانسوورلد فيدرز» و«أڤانا جلوبال» هما شركتان في مجال خدمات الشحن وفئة وكلاء مبيعات وتعبئة ونقل الحاويات إلى الموانئ «NVOCC»، تقدمان الخدمات الملاحية للمسافات البحرية القصيرة والمتوسطة، ومجموعة متميزة من الحلول التجارية الإقليمية التي تربط عدداً كبيراً من الموانئ في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى من خلال شبكاتهما الممتدة من الخطوط الملاحية.

ويلعب ميناء جبل علي في دولة الإمارات كمركز رئيسي دوراً محورياً لجزء كبير من الخدمات. وتتمتع الشركتان بحضور قوي في الطرق التجارية الواقعة غرب شبه القارة الهندية، مما يساعد على تعزيز الاستحواذ الذي تم مؤخراً على شركتي «فيدرتك» و«بيرما» اللتين تتمتعان بحضور بارز على الطرق التجارية الواقعة شرق شبه القارة الهندية.

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وتوفر كل من «ترانسوورلد فيدرز الخاصة المحدودة» و«أڤانا لوجيستيك المحدودة» تغطية شاملة لجميع الموانئ ومحطات الحاويات ووجهات الشحن الداخلية الرئيسية في الهند. كما تقدم «أڤانا لوجيستيك المحدودة» حلول التسليم المتكاملة في الأسواق المحلية الهندية. وتعد الشركتان من كبار مزودي حلول الخدمات اللوجستية لأصحاب البضائع والتجار ووكلاء الشحن وخطوط الشحن. ومن المتوقع أن يؤدي ضم الشركتين إلى شبكة «موانئ دبي العالمية» إلى تعزيز قدرات الشركة على تقديم مجموعة أكبر من حلول الخدمات المرَّكزة على الأسواق الهندية، وسوف تواصل الشركتان العمل وفقاً لبنية «الأصول الخفيفة» على غرار نموذج شبكة «يونيفيدر»؛ من أجل ضمان تقديم حلول أكثر مرونة وفاعلية للعملاء.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «يسعدنا الإعلان عن هذه الاستحواذات الجديدة التي تمنحنا التغطية الشاملة لأسواق سريعة النمو بين شرق إفريقيا ومنطقة الخليج العربي وشبه القارة الهندية. وتأتي تلك النشاطات في إطار استراتيجيتنا التي تهدف إلى تحقيق الريادة وتتكامل مع صفقات الاستحواذ على «فيدرتيك» و«بيرما للشحن» التي قمنا بها مؤخراً. ونتمتع الآن بقدرة مميزة في الربط بين آسيا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وشرق إفريقيا، وستساعدنا تلك التغطية الشاملة عبر شبكتنا في تقليل أوجه القصور في سلاسل التوريد وتقديم خدمات أفضل لجميع عملائنا».

وأضاف ابن سليم: «شركتا «ترانسوورلد فيدرز» و«أڤانا» تتمتعان بشهرة واسعة، ومكانة مرموقة في مجال الخدمات الملاحية؛ حيث تقومان بمناولة ما يقرب من 1.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، كما أنهما تعملان في العديد من الأسواق سريعة النمو. وستواصل منصة «يونيفيدر» في شبه القارة الهندية العمل بشكل مستقل ووفقاً لنموذج «الأصول الخفيفة»، مع استمرار جهودنا في بناء العلامة التجارية لـ«يونيفيدر» والتي تشتهر بالكفاءة والمرونة والاعتمادية. وتتمتع «يونيفيدر» الآن بالقدرة الكاملة على الربط، وتقديم الخدمات الملاحية للمسافات البحرية القصيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة الإقليمية في مناطق شمال أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وآسيا».

وأوضح: «لا شك أن صفقات الاستحواذ الأخيرة ستعزز قدراتنا في توفير حلول الخدمات اللوجستية بشكل كبير؛ حيث يمكننا الجمع بين مميزات شبكتنا الهائلة من الموانئ والإمكانات المتطورة لخدماتنا اللوجستية البرية؛ لتقديم حلول استثنائية في مجال سلاسل التوريد لجميع عملائنا».

وقال ابن سليم، «قد تمتعت «موانئ دبي العالمية» ومجموعة «ترانسوورلد» بعلاقات شراكة وطيدة خلال السنوات الماضية، ويسعدنا مواصلة هذه الشراكة؛ لتحقيق رؤيتنا بأن نصبح أحد أكبر مزودي خدمات سلاسل التوريد على مستوى العالم. وسنستمر في تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية للتواصل المباشر مع العملاء النهائيين وأصحاب البضائع المستفيدين؛ من خلال تقديم حلول متكاملة؛ تساعد على سد الفجوات في سلسلة التوريد والإسراع بوتيرة النمو التجاري لتقديم قيمة مثلى للعملاء».

من جهته، قال راميش راماكريشنان، رئيس مجلس إدارة «مجموعة ترانسوورلد» وشركة «شرياس للشحن والخدمات اللوجستية»:«تكمن قوتنا في قوة علاقتنا بعملائنا، وكفاءة خبراتنا المحلية، وشبكتنا الممتدة عبر شبه القارة الهندية، وهو ما سمح لنا بتقديم منتجات متميزة وفعّالة للسوق. ومن خلال الاستحواذ على ثلاث شركات في مجال الشحن، فستتمكن كل من «موانئ دبي العالمية» و«يونيفيدر» في شبه القارة الهندية من توفير منصة صلبة لتقديم مجموعة متكاملة من الحلول لعملائنا. ونحن سعداء بانضمامنا إلى عائلة «موانئ دبي العالمية»، ونتطلع إلى بناء إرثنا المتواصل كمجموعة عالمية وشهيرة ومستقلة وضخمة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، كما نتطلع إلى دعم شراكتنا؛ من أجل تحقيق المزيد من النمو والنجاح في المستقبل».