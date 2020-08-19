«100 حساب» تحيل شاكوش للقضاء والتحقيق مع سعد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت نقابة الموسيقيين المصريين دعوى قضائية ضد الفنان حسن شاكوش لمزاولة المهنة بدون تصريح، وإحالة المطرب أحمد سعد للتحقيق بعد طرح أغنية جديدة والتعامل مع شاكوش من دون تصريح.

وقرر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، توجيه خطاب رسمي إلى كل الجهات المسؤولة وشركات الإنتاج، لتحذيرهم من التعامل مع الأشخاص الذين لا يحملون تصريحاً بمزاولة المهنة.

وتأتي هذه القرارات بسبب أغنية «100 حساب»، التي أعلن قبل أكثر من شهر ونصف عن تعاون سعد وشاكوش فيها، وهو ما أثار أزمة وقتها، بعد أن حذرت النقابة من طرحها.