شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أفلام جديدة لسوسن بدر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقدت الفنانة سوسن بدر على المشاركة في بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، تستعد للبدء فى تصوير تلك الأفلام خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بعدما انتهت من فيلم «إلا أنا» مع تامر حسني، الذي توقف بسبب فيروس كورونا، وتم استئنافه مؤخراً والانتهاء من آخر مشاهده.
أول الأفلام التي تبدأ سوسن تصويرها هو «ثانية واحدة» الذي انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضي، وتشارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وويزو وعلا رشدي إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد.
وتشارك فى بطولة فيلم «بلالين» المقرر انطلاق تصويره منتصف شهر سبتمبر/أيلول المقبل، إلى جانب كندة علوش، باسم سمرة، محمد سلام، هدى مجد، علا رشدي، أحمد كمال وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.
أما الفيلم الثالث فهو «جارة القمر» الذي انضمت سوسن إلى أبطاله كريم فهمي وياسمين رئيس وأحمد مالك، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.
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