في قاعدة الأمير سلطان بالسعودية... طائرات أمريكية مزودة بالوقود ومستعدة لتنفيذ المهمة... صور

وعلقت القيادة المركزية على الصور عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، قائلة: "(تزويد المعركة بالوقود) البترول والنفط وزيوت التشحيم، طيارون في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، يتأكدون من أن طائرات الـ UH-60s والـ F-15s مزودة بالوقود ومستعدة لتنفيذ المهمة".

وكان مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية، قد صرح في وقت سابق، بأن التعزيزات العسكرية الأمريكية هدفها صون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة.

وأوضح المصدر أن "المملكة ترى في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية امتداداً تاريخياً للعلاقات الاستراتيجية والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين". بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقررت واشنطن، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نشر 3000 جندي إضافي ومعدات عسكرية، بينها صواريخ باتريوت ومنظومة "ثاد" وطائرات مقاتلة، في السعودية، على خلفية التوتر الحادث في الخليج، بعد الهجوم الصاروخي على منشآت شركة "أرامكو" النفطية في الـ 14 من سبتمبر/ أيلول الماضي، الذي أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، مسؤوليتها عنه.