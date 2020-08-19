ملك البحرين يهنئ العاهل المغربي بذكرى ثورة "الملك والشعب"

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أعرب ملك البحرين عن أطيب تهانيه وتمنياته للملك محمد السادس بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية بالمزيد من التقدم والازدهار.
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يحتفي المغاربة بذكرى ثورة الملك والشعب التي تصادف يوم 20 أغسطس/آب من كل سنة، وهي مناسبة تاريخية ذات قيمة اعتبارية كبيرة بما تحمله من دلالات نضالية قوية كانت فيها الريادة البطولية للملك محمد الخامس، جد العاهل المغربي محمد السادس.
فبعد إعلان فرنسا الاستعمارية نبأ تنحية ملك المغرب، الشرعي، محمد الخامس بن يوسف، وتنصيب ملك آخر، ثار الشعب المغربي مستنكرا تجرؤ الفرنسيين على المس من كرامته والنيل من رمز سيادته، فاندلعت ثورة جارفة ضد الفرنسيين، وشنت إضرابات عديدة شلت مختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد المغربي، ونظمت عمليات للمقاومة وأمام تصعيد المقاومة تراجع المستعمرون عن أسلوب القمع والعنف ونادوا بأسلوب الحوار والتفاوض، ما أدى إلى الاعتراف باستقلال المغرب، وعودة الملك محمد الخامس إلى وطنه يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1955.
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