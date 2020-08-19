خفر السواحل الليبي يعيد 86 طالب لجوء من عرض البحر

طرابلس / الخليج 365

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأربعاء، أن خفر السواحل الليبي أعاد من عرض البحر 86 طالب لجوء، في حادثين منفصلين.

وقالت بعثة المنظمة في ليبيا، عبر بيان على تويتر: "الليلة الماضية، أعاد حرس الحدود 74 طالب لجوء إلى طرابلس، بينهم 13 قاصرا".

وأضافت أن طواقمها كانت موجودة عند نقطة نزول هؤلاء المهاجرين بالعاصمة الليبية؛ لتقديم المساعدة الأولية اللازمة لهم، بما في ذلك الماء والطعام.

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ولفتت البعثة إلى أنه تم إبلاغها أيضا بإعادة 12 طالب لجوء آخرين، الليلة الماضية، من عرض البحر إلى مدينة الزاوية (50 كلم غرب طرابلس).

ولم تقدم البعثة أي تفاصيل أخرى عن جنسية المهاجرين، أو وضعهم الصحي.

وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة، نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا، لمهاجرين أفارقة غير نظاميين، يفرون هربا من الفقر والصراعات في بلادهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.