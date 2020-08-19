رسمياً.. بايدن يفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية

فاز جو بايدن رسمياً، بترشيح حزبه الديموقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

وكما كان متوقعاً فقد صوّتت أغلبية المندوبين الديموقراطيين لمصلحة نائب الرئيس السابق، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي الذي تستضيفه مدينة ميلووكي وتجري وقائعه بشكل غير مسبوق افتراضياً بسبب وباء كوفيد-19.

وشكر بايدن، فور إعلان نتيجة التصويت، المؤتمرين في رسالة مباشرة عبر الفيديو.