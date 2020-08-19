هيئة الطيران المدني تعلن عن وظائف شاغرة

كشفت هيئة الطيران المدني ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديي. ولفتت إلى أنها متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض. تفاصيل وظائف هيئة الطيران المدني: وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مقيم طب الطيران. – أخصائي كتابة تقارير. – أخصائي إدارة المخاطر. – أخصائي عوائق الطيران. – أخصائي أنظمة طيران. – أخصائي أدلة طيران. Advertisements – مفتش تصميم إجراءات الطيران. – أخصائي بيئة. – محلل أعمال. – مفتش عمليات طيران. – أخصائي سلامة. – أخصائي سلامة المطارات. – مدير دليل الطيران السعودي. – أخصائي حوادث ووقائع الطيران. والتقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أغسطس 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 20 أغسطس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) .

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