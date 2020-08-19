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الملك سلمان يبحث مع رئيس نيجيريا إعادة الاستقرار لأسواق النفط

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وبحسب وكالة الأنباء ، جرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها.

© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT

كما أكد الجانبان، أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك+" بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها.

كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.

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وكان الملك سلمان قد تحدث، مساء أمس الثلاثاء، للمرة الأولى عن حالته الصحية خلال الفترة الماضية.

وأعرب الملك سلمان عن "شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة الذين عبروا عن تمنياتهم له بالصحة والعافية".

كما أعرب العاهل السعودي عن "شكره وتقديره ولأبنائه وبناته المواطنين"، وذلك إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت له ومغادرته المستشفى.

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