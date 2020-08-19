"أمير قطر بزي عسكري"... جوعان بن حمد ينشر صورة لشقيقه

ونشر الشيخ جوعان بن حمد، شقيق الأمير تميم صورة للأخير مع والدهما، الشيخ حمد بن خليفة "الأمير الوالد"، على حسابه الرسمي على "تويتر"، معلقا عليها بأبيات شعر معبرا عن فخره واعتزازه بأبيه وأخيه.
وكتب جوعان بن حمد معلقا على الصورة: "إن قلت ولد العود ولا خو تميم.. وصمة شرف واختار فيها كلها.. هذاك ابوي اللي على العليا مقيم.. وهذاك أخوي اللي الثقيلة شلها.."
وبحسب الديوان الأميري في قطر، أكمل الأمير تميم تعليمه العالي بالمملكة المتحدة حيث التحق بـأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية وتخرج منها عام 1998، وبعد تخرجه التحق بالقوات المسلحة القطرية لتلتقي الدراسة الأكاديمية العسكرية بالتجربة العملية والميدانية.
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