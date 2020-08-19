"سيفضي إلى مزيد من الدمار والخراب"... السعودية تحذر من قرار دولي يخص إيران

وقال مجلس الوزراء السعودي، خلال الجلسة التي عقدها عبر الاتصال المرئي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، "إنه تناول دعوة المملكة للمجتمع الدولي، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إلى تمديد حظر السلاح على إيران".

وأكد المجلس، على "أن رفع الحظر الدولي عن إيران فيما يتعلق بأنواع الأسلحة كافة سيفضي لمزيد من الدمار والخراب، وسيزيد من تأجيج حجم الصراعات في المنطقة"، مضيفا أن السعودية تؤيد كل إجراء دولي يسهم في تكبيل أيدي إيران التخريبية في المنطقة.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي الست طلبت من الأمم المتحدة تمديد حظر التسلح على إيران. وقالت الأمانة العامة للمجلس، الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والسعودية، في بيان، إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل التمديد ضروريا.

إلا أن وزارة الخارجیة الإیرانیة قالت، إنه "عقب الأنباء التي نشرتها الأمانة العامة لمجلس تعاون الخليج والتي طالبت فيها مجلس الأمن بتمديد حظر التسلح على إيران وغيرها من المزاعم الكاذبة من قبل الأمين العام الجديد للمجلس، نأسف للنهج غير البناء لبعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي تجاه إيران".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأسبوع الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، مؤكدا مواصلة بلاده العمل بهذا الاتجاه، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتحرك خلال الأيام المقبلة لإعادة فرض العقوبات على إيران بالأمم المتحدة.