شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سماء غائمة جزئيًا فى السعودية والإمارات وحار فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول لخليج اليوم الثلاثاء، حالة طقس متباينة، حيث، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة، و فى البحرين أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس فى المملكة اليوم الثلاثاء سيكون حارا مع تصاعد الاتربة فى بعض المناطق و ظهور بعض السحب أحيانا، و فى الإمارات توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، مع فرصة تكون السحب الركامية على المناطق الشرقية بعد الظهر.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض تمتد إلى نجران، كذلك تتأثر منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة ويصل التأثير إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس فى البحرين اليوم الثلاثاء سيكون بمشيئة الله حارا مع تصاعد الاتربة فى بعض المناطق و ظهور بعض السحب أحيانا ويكون حسن هذه الليلة.

الرياح : شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل سرعتها من 20 إلى 25 عقدة احيانا، وتقل من 5 إلى 10 عقد هذه الليلة.

ارتفاع الموج : من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر.

وحذرت إدارة الارصاد الجوية من رياح قوية السرعة خلال النهار داعية الى أخذ الحيطة والحذر.

Advertisements

درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 31 درجة.

الرطوبة النسبية العظمى 70 % الصغرى 10%

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، مع فرصة تكون السحب الركامية على المناطق الشرقية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج فى الخليج العربى ومتوسط الموج فى بحر عمان يوم الخميس.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:01 والمد الثانى عند 00:31 والجزر الأول عند الساعة 13:18 والجزر الثانى عند الساعة 17:49 .

وفى بحر عمان يكون الطقس خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 09:43 والمد الثانى عند الساعة 20:53 والجزر الاول عند الساعة 15:32 والجزر الثانى عند الساعة 03:35 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 39 32 85 45 دبى 40 33 80 40 الشارقة 39 32 85 35 عجمان 40 31 80 40 أم القيوين 40 30 85 35 رأس الخيمة 41 31 80 40 الفجيرة 37 31 85 45 العين 43 31 80 25 ليوا 45 29 85 30 الرويس 40 30 80 35 السلع 40 31 85 40 دلما 39 32 75 45 طنب الكبرى 38 33 85 50 طنب الصغرى 38 33 85 50 أبو موسى 38 33 85 50 .