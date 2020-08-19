شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: هطول أمطار متفاوتة على مرتفعات 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة وهبوب رياح متوسطة إلى شبه قوية على مناطق عدة اليوم الأربعاء.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة وشمال وجنوب الطائف”.

وأشار “الحصيني”، إلى أنه من المتوقع أيضًا هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية وشرق وشمال الرياض والساحل الغربي.