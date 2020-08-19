شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الطائف» تكشف سبب تأخر الحصول على مواعيد بمراكز فحص «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، عن السبب وراء عدم حصول عدد من المراجعين على مواعيد في مراكز الفحص الخاصة بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ بالمحافظة.

وأوضحت “صحة الطائف”، أن السبب يرجع إلى كثرة عدد السيّاح بالمحافظة خلال الفترة الماضية – وفقاً لـ”عكاظ”-.

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وكان عدد من المواطنين قد اشتكوا من تعثر الحصول على مواعيد قريبة للفحص، مؤكدين أنه من الصعب أن يحجز الأهالي مواعيد عبر تطبيق صحتي ولا تتوفر إلا بعد أيام عدة.