شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يحدد موعد نزع السلاح من حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال مقابلة مع صحيفة إيطالية، عن توقيت نزع سلاح "حزب الله"، مؤكدا أن التفكير في نزع سلاح الحزب سيتم بعد وقف إسرائيل اعتداءاتها على لبنان.

وسئل عون، في مقابلة مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" عن مطالب المحتجين في لبنان بنزع سلاح الحزب، فقال "إن الخطابات النارية الإسرائيلية التي تهدد دائما بضرب الحزب ولبنان، تضعه في موضع القلق وقد مر بمواجهات عديدة مع إسرائيل على الأرض اللبنانية".

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وأضاف عون أنه "عندما يتم حل النزاع، يقدم حزب الله سلاحه هدية إلى الجيش اللبناني".

ولفت الرئيس اللبناني إلى أنه "ومنذ 15 سنة إلى اليوم، لم يحصل أي إشكال بين حزب الله والجيش أو المدنيين، ما عدا حادث 7 مايو 2008 والذي كان بسبب محاولة ضرب الحزب داخليا عبر قطع شبكة اتصالاته الداخلية".

وعن العلاقة التي تربطه مع "حزب الله"، قال الرئيس عون إنه أجرى تفاهما مع الحزب عام 2005 وليس دمجا حزبيا، "إنما بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، كان من واجبي أن أقف إلى جانب الحزب، فأنا لبناني ولست إسرائيليا، والحزب لبناني، وقد نختلف معه في الأمور الداخلية، ولكن عندما تنوي إسرائيل احتلال أجزاء من لبنان وتقتل "حزب الله" اللبناني على أرض لبنانية، فعلى كل مواطن لبناني أن يقف إلى جانب الحزب ضد المعتدين".