شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: منع تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامات التحاق بعائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارًا، بوقف تحويل تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها إلى إقامة، لمن دخل الكويت منذ بداية العام الحالي

وأوضحت مصادر لصحيفة الراي الكويتية، أن التعليمات أصدرتها وزارة الداخلية إلى قطاع شؤون الإقامة بعدم السماح للمقيم في البلاد، بكفالة أي من أفراد عائلته الذين قدموا إلى البلاد بموجب تأشيرات زيارة بعد أزمة فيروس «كورونا».

مشيرة إلى أنه «تم السماح بتمديد جميع أنواع التأشيرات حتى نهاية الشهر الجاري»، إلا أنه «لن يُسمح بتحويل أي من كروت الزيارة إلى إقامة إلا باستثناء من قبل الوزير وفي حالات محدودة إنسانية خاصة جداً».

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ولفتت المصادر إلى أن «التجديد مستمر لمن لديه التحاق بعائل في السابق

موضحاً أن «القرار الجديد ينطبق على الراغبين بتحويل كروت الزيارة الى إقامة، وهذا الإجراء يندرج في إطار تعديل التركيبة السكانية، خصوصاً أن هناك تغييرات جوهرية بموجب قانون الإقامة الجديد الذي سيرى النور قريباً».