شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: عدم حظر السلاح على إيران سيفضي إلى المزيد من الدمار والخراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مجلس الوزراء السعودي، دعوة المملكة للمجتمع الدولي، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إلى تمديد حظر السلاح على إيران والتأكيد على أن رفع الحظر الدولي عن إيران فيما يتعلق بأنواع الأسلحة كافة سواء التقليدية أو غير التقليدية، الذي "سيفضي لمزيد من الدمار والخراب".

جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث نوه المجلس بما تحقق من دقة في تنفيذ الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية خلال موسم الحج الاستثنائي هذا العام الذي قُضيت مناسكه وأُديت شعائره، بشكل آمن وصحي.

وثمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان بتقديم العون والمساعدة إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت، بتسيير جسر جوي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.