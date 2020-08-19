شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يصل واشنطن لبحث العلاقات مع ترامب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية.
وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية".
ومن المقرر أن يلتقي الكاظمي خلال الزيارة، بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين أميركيين لبحث تعزيز العلاقات، والتعاون المشترك في مجالات عدة، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية، بحسب بيان سابق لمكتب رئيس الوزراء.
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