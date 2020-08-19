شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عصابة نسائية فى تونس تستدرج زبائنها من راغبى المتعة عبر الفيس بوك لسرقتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت قوات الأمن الوطنى فى مدينة قرطاج التونسية، من القبض على عصابة تضم 3 نساء إحداهن متزوجة، بعد تورطهن فى استدراج الشباب والرجال عبر "فيسبوك" وإغرائهم بممارسة الجنس معهن، ثم تقومن بتخديرهم وسلبهم ما لديهم من أموال وهواتف محمولة.

ووفقا لموقع راديو "موزاييك" التونسى، أوضح مصدر أمنى أن النسوة كن يستدرجن الرجال ثم يتولين تخديرهم وسرقة ما معهم من أموال وهواتف، كاشفا أن عدد من المتضررين تعرفوا عليهن، فيما قررت الجهات الأمنية الاحتفاظ بهن على ذمة التحقيق.



