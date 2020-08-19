شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة ترحب بحكم الإدانة في قضية اغتيال الحريري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بحكم المحكمة الدولية المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان له، أن بلاده ترحب بإدانة المحكمة لعضو في جماعة حزب الله الإرهابية بالتآمر لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في تفجير عام 2005.

كما انتقد بومبيو في الوقت ذاته استغلال تنظيم حزب الله الإرهابي للنظام المالي في لبنان الذي يعاني من تبعات الانفجار الهائل في 4 أغسطس الماضي، مشيرا الى أن تدهور المؤسسات اللبنانية يهدد السلامة المالية‭‭ ‬‬للبنان واحتمال تعافيه.