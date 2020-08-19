شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دينار دعم حكومى لمدارس الأونروا فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدّمت الحكومة الأردنية، دعماً بقيمة مليون و341 ألف دينار أردني لتغطية أثمان الكتب المدرسيّة للطلبة في مدارس وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن العام الدراسي القادم.

ويأتي الدعم بحسب بيان صحفي، لغايات دعم الوكالة الأممية، وتمكينها من تقديم الخدمات التعليميّة لمنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين، في ظل الأوضاع الماليّة الصعبة التي تمرّ بها "الأونروا"، وكجزء من الإسهامات الأردنيّة المستمرّة لتمكين المنظّمة من القيام بدورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليون دينار دعم حكومى لمدارس الأونروا فى الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.