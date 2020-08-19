شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توافق على اتفاق بين الحكومة وشيفرون بشأن المنطقة المقسومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء السعودى على اتفاق مع شركة شيفرون العربية السعودية بشأن المنطقة المقسومة بين المملكة والكويت، وأعلن بيان مجلس الوزراء "الموافقة على ...تعديل وتمديد اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة شيفرون العربية السعودية فى المنطقة المقسومة"، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعوديية "واس"، جاء فى البيان، أن المجلس أطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى فى دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء فى شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلى :

أولا ً: الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة شيفرون العربية السعودية فى شأن تعديل اتفاقية تمديد وتعديل بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة شيفرون العربية السعودية فى المنطقة المقسومة الموافق عليها بالمرسوم الملكى رقم ( م / 59 ) وتاريخ 9 / 9 / 1429هـ.

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ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثقافى بين وزارة الثقافة فى المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار فى جمهورية العراق.

ثالثاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى (اتفاق استراسبرغ الخاص بالتنصيف الدولى للبراءات) ، المؤرخ فى 24 مارس 1971م.