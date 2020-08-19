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الجيش السورى يلغى مصادرة السيارات الخاصة للتعبئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت "إدارة التعبئة العامة" في الجيش السوري تعميما يقضي بإلغاء إجراء يعرف في البلاد باسم "التعبئة" ويسمح بموجبه بمصادرة أي مركبة لاستخدامها في الأعمال العسكرية.

ويستند تعميم أصدره مدير إدارة التعبئة العامة إلى "توجيه صادر عن مكتب القائد العام" للجيش والقوات المسلحة الرئيس بشار الأسد المتضمن توقف جميع إجراءات مصادرة الآليات والمعدات الهندسية المتبعة، والعمل وفق قانون التعبئة وتعليماته التنفيذية ونظام عمل إدارة التعبئة العامة وكل مخالفة تستوجب المسؤولية.

وكان انتشرت توجيهات بإلغاء تعبئة المركبات، وإعادة المركبات التي خضعت للتعبئة إلى أصحابها.

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ومنذ أن بدأت الأزمة في البلاد تأخذ منحى عسكريا، وخاصة في المدن بدأت ظاهرة توقيف أي سيارة (خاصة سيارات النقل الكبيرة) ومصادرتها بهدف استخدامها في العمليات العسكرية، وغالبا لا تعود تلك السيارات لأصحابها، إذ أن الأمر كان غالبا يتم بطريقة عشوائية، وبالإكراه، وحتى بلا ورقة واحدة تثبت هوية الجهة التي صادرت المركبة.

 

 

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