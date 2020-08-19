شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين: تركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة اليوم لإسدال الثوب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رئاسة شئون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، أن اليوم تم تركيب الحلقات المثبتة لإسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان المذهبة غداً. وذكرت وكالة شئون الحرمين عبر موقعها الإلكترونى، أنه وفقا للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق المعني بالمهمة بتركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة مساء هذا اليوم، ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام 1441هـ، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة فيروس كورونا.

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وأوضحت، تتم الأعمال بتوجيه وإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة سعادة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف الأستاذ عبدالحميد بن سعيد المالكي.

يشار إلى أن رئاسة شئون الحرمين الشريفين فى المملكة العربية السعودية، قامت بمجهود رائعا لاتمام موسم الحج العام الحالي، حيث قدمت العديد من الخدمات للحجاج، بالإضافة إلى عمليات التعقيم والإرشادات، في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم، وذلك ضمن حملة (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) فى موسمها الثامن.