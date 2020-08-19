شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولى يكشف تفاصيل الهجوم على قاعدة كونيكو الأمريكية بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش العقيد مايلز كايكنز، إن 3 قذائف سقطت قرب القاعدة الأمريكية بحقل "كونيكو" بدير الزور السورية دون وقوع خسائر، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وقبلها أعلن المرصد السورى، عن سقوط قذائف صاروخية بمحيط قاعدة أمريكية بريف دير الزور الشرقي، حسبما ذكرت قناة العربية، وفى وقت سابق نظم عدد ق كبير من سكان محافظة الحسكة، وقفات احتجاجية أمام القصر العدلى والمركز الثقافي في القامشلى، استنكاراً للعدوان الأمريكي على حاجز للجيش السورى فى تل الذهب .

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وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، ندد المشاركون في الوقفات بالعدوان الأمريكي الذى استهدف حاجزاً للجيش العربي السوري في تل الذهب بريف القامشلي ودعوا إلى مقاومة الاحتلال الأمريكي والالتفاف حول الجيش وتفعيل دور المقاومة الشعبية لطرد المحتل الذى ينتهك السيادة السورية ويسرق الثروات.