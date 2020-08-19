فؤاد السنيورة يؤكد قضية اغتيال "الحريرى " سياسية وحزب الله متورط فى الجريمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فؤاد السنيورة ، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن لبنا تحملت الكثير خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن المحكمة أقرت أن واقعة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، خلفها أسباب سياسية ، وهو ما يؤكد تورط أنظمة فى هذه الجريمة ، مضيفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc، الذي يذاع على قناة dmc، ليس أمرا مستغربا تورط 5 قيادات من حزب الله فى هذه الجريمة ، مشيرا الى أن حسن نصر الله ، قائد حزب الله فى لبنان ، أبدى عدم اعترافه بحكم محكمة العدل الدولية، ولن يسلم أى متورط في اغتيال الحريرى .
وأدانت المحكمة الخاصة بلبنان فى لاهاى، فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريرى، سليم عياش، عضو في حزب الله، المتهم الرئيسي باغتيال الحريري، مؤكدة تورطه بتهمة القتل العمد، كما قضت محكمة اغتيال الحريري ببراءة 3 متهمين لعدم كفاية الأدلة، وهم حسين عنيسي، وأسد صبرا، وحسان مرعي.
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