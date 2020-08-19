شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 6789 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 27 إصابة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية.

ونقلت الإذاعة الرسمية الموريتانية عن بيان لوزارة الصحة اليوم /الثلاثاء/، أنه وبعد إجراء 380 فحصا تم تسجيل 27 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 6789 حالة، شفي منهم 6051 شخصا وتوفي 157 آخرون، ويواصل 581 منهم علاجهم في المشافي.

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