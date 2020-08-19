شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. «التأهيل الشامل» يتيح التواصل المرئي «عن بُعد» بين النزلاء وذويهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلق مركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك مبادرة برنامج التواصل المرئي للزيارات الأسرية للنزلاء عن بُعد، التي تتيح لأسر النزلاء التواصل المرئي مع ذويهم دون الحاجة لحضورهم إلى مقر المركز.

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وتأتي المبادرة استشعاراً لضرورة تقديم الدعم والمساندة والاستقرار النفسي للنزلاء في ظل جائحة «كورونا»، وخدمة للأهالي وأولياء الأمور للاطمئنان على ذويهم، حيث ستخدم المبادرة الأهالي والأسر المقيمة خارج المنطقة.

وتم تخصيص غرفتين للزيارات الأسرية عن بعد عبر الاتصال المرئي، واحدة في القسم الرجالي وأخرى في القسم النسائي، حيث تم تجهيزها بكل متطلبات التقنية لتسهيل التواصل المرئي.

وأكد مدير مركز التأهيل الشامل أسعد أبو هاشم، أن الخدمة تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لوقاية جميع النزلاء والعاملين، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم وسط هذه الظروف لتفادي الإصابة أو العدوى ومنع انتشار هذا الوباء.