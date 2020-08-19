شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: 7 أسباب وراء تأخر سن زواج الشباب في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2020م، 8 أسباب لتأخر سن الزواج بين شباب المملكة، وتحديدا في الفئة العمرية من (15- 34 سنة) .
وبينت الهيئة العامة للإحصاء أن من أسباب تأخر الزواج بالنسبة للشباب ما يلي:
– ارتفاع تكاليف الزواج.
– ارتفاع تكلفة المعيشة.
– الرغبة في الانتهاء من الدراسة أولا.
– عدم وجود رغبة في تحمل المسؤولية.
– كذلك عدم وجود رغبة في الزواج حاليا.
– إضافة إلى صعوبة إيجاد مسكن مناسب.
– صعوبة إيجاد الشريك المناسب.
كما بينت الهيئة العامة للإحصاء أن الشريحة الأكبر من الشباب في المملكة هم من غير المتزوجين، وذلك بنسـبة 66.23 %، حيث أوضح التوزيع النسبي للشباب السعودي (15- 34 سنة) حسب الحالة الزواجية، لعام 2019م، و66,23% لم يتزوجوا أبدا، بينما بلغت نسبة المتزوجين 32,45%،و1,27% مطلق، و 0,05% أرمل.
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