أحمد بن سعيد يشيـد بإسهامــات المانحين في تعزيز وقاية المجتمع

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أشاد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء «مؤسسة الجليلة»، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بإسهامات المانحين في دعم تقدم الأبحاث الطبية في دبي ودولة الإمارات، وتعزيز منظومة وقاية المجتمع والأمن الطبي التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم الأبحاث العلمية كضمانة لاستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

جاء ذلك خلال زيارة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد، يرافقه عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسارة الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، وحميد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وأعضاء مجلس الأمناء ومجلس الإدارة المؤسسة، وعدد من المانحين المؤسسين، إلى «مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية» في المؤسسة.

وتجوّل سموّه في المركز، والتقى عدداً من العلماء للتعرف إلى مشاريعهم البحثية، كما اطّلع على إنجازات المؤسسة في البحث ومجموعة الأبحاث الضخمة التي تدعمها منذ تأسيسها عام 2013، حيث حرصت على توفير فرص قيّمة لتكثيف الأبحاث الطبية المبتكرة والمؤثرة؛ واستثمرت 25 مليون درهم، في 95 منحة بحثية و8 برامج زمالة بحثية دولية، في مؤسسات دولية رائدة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان، لاكتشاف حلول لمواجهة أكبر التحديات الصحية في المنطقة. وأثمرت هذه الجهود عن حصول المؤسسة على 18 جائزة وطنية ودولية، وتقديم أربعة اكتشافات طبية وخمس براءات اختراع.

بصمة راشد

واستجابة للأزمة الصحة العالمية الحالية، أصبحت «الجليلة» أكثر حرصاً من أي وقت مضى على إيجاد علاجات المستقبل، بالتقدم في الأبحاث الطبية. وفي هذا الإطار، أطلقت حملة تبرعات بعنوان «بصمة راشد بن سعيد» لإحياء ذكرى المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وتحتفي بروحه الإنسانية الخيّرة.

وشهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد، مراسم حفر اسمه على جدار «بصمة راشد بن سعيد»، أول جدار من نوعه للتعبير عن الشكر للمانحين، باعتماد أحدث التقنيات وعلم الروبوت. وعلق سموّه على المبادرة قائلاً «إن قيادة الشيخ راشد الحكيمة وبصيرته النافذة وروحه الإنسانية الخيّرة، أسهمت في تحقيق كثير من التطورات المهمة التي جعلت دبي المدينة الحديثة التي هي عليها اليوم».

وقالت الدكتورة رجاء القرق، عضو مجلس الأمناء ورئيسة مجلس إدارة المؤسسة: «كوننا مؤسسة ذات طموحات كبيرة، فإن التقدم الذي أحرزناه حتى الآن يؤكد مجدداً التزامنا بأن نصبح مؤسسة رائدة في الأبحاث الطبية. وها نحن نسير على الطريق الصحيح بدعم المانحين والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمجتمع كله، نحو إنشاء منظومة بحثية ملهمة تضع دولة الإمارات في طليعة الابتكار الطبي».

بلورات الأمل

وقد كشف عن المعلم التذكاري «بلورات الأمل» الذي يحمل صورة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، و 25 من المانحين المؤسسين، تثميناً لدور سموّه، في دعم الأبحاث والابتكار وائتمانه مؤسسة الجليلة على الجهود الرامية إلى تنفيذ رؤيته لوضع العلوم في الطليعة، بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء.

فيما قال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي للمؤسسة «باستطاعة الأبحاث إحداث طفرات طبيعية تغير نسيج المجتمع الذي نعرفه، ولذلك، فإننا نشيد بدور الباحثين والعلماء والأطباء في رسم معالم مستقبل الطب».

قائمة المانحين

وتشمل قائمة المانحين: مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، ود. راجن كيلاشاند، وراجوفيندر كاتاريا، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، وعبدالرحيم محمد الزرعوني، ومجموعة أباريل، وجامعة أميتي، وعائلة المرحوم عبدالله حسن الرستماني، وجمعية الاتحاد التعاونية، وإعمار العقارية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، و«أستر دي إم» للرعاية الصحية، و«مجموعة شوبا ومالابار للذهب والألماس»، ومجموعة لاندمارك، وفيصل وشبانة كوتيكولون، وصني فاركي، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وعائلة أحمد صديقي، وعزيزي للاستثمار، ومجموعة دتكو، ومؤسسة عبدالغفار حسين، والأنصاري للصرافة، ودبي القابضة، وخانصاحب للهندسة المدنية.