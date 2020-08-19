سلطان يوجه بإنشاء فرع لـ«فيكتوريا» لاستيعاب آلاف الطلبـة في «الوسـطى»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:إيمان عبدالله آل علي



أكد المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الخط المباشر»، من إذاعة وتلفزيون الشارقة، أن صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وجه بأن يكون موقع مشروع إنشاء فرع من «مدرسة فيكتوريا» على المنهاج الأسترالي في المنطقة الوسطى، على طريق الشارقة - مليحة، مقابل نادي مليحة الرياضي، وهو موقع مميز وقريب من مليحة والبطائح والذيد والمدام.

وقال إن المدرسة ستستوعب ألف طالب وطالبة، وستضم مجموعة من المرافق، وفق أحدث الاشتراطات العالمية، على مساحة مليون و 200 قدم مربعة، ومن المتوقع إنجاز المرحلة الأولى نهاية العام الجاري، وتكون جاهزة للتشغيل في الفصل الثاني. وكان هناك تنسيق مسبق مع إدارة المدرسة ومجلس الشارقة للتعليم ودائرة الإحصاء، لدراسة احتياجات المنطقة الوسطى، بناء على عدد الطلبة، واخترنا التصاميم، وهناك فريق يعمل حالياً في الموقع.

وأكد أن المدرسة على المنهاج الأسترالي، ولها اشتراطاتها الخاصة فيما يخص الدراسة ومناطق اللعب والمساحات الخضراء. ودقق التصميم فريق العمل والمختصون من مدرسة فكتوريا، وحالياً قطعنا شوطاً كبيراً في الموقع، والمباني حالياً قيد الإنشاء وهي أربعة رئيسية، وهي: مبنى الإدارة، ومبنى خاص للمسرح للاستقبال والمحاضرات وحفلات التخرج، ومبنى خاص لرياض الأطفال، ومبنى للصفوف الدراسية من الأول إلى السادس. وكل مبنى لديه خدمات خاصة، والخدمات الإلكترونية وكل الخدمات المتقدمة، فضلاً عن المجمع الرياضي الذي يضم المسبح والملاعب الخارجية.