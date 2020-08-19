«تنفيذي الشارقة» يبحث تقريري «الموارد البشرية» و«التنمية الاقتصادية»

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ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سموّ الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي، في مكتب سموّ الحاكم.

بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بمستجدات العمل الحكومي، وسبل تطوير منظومته، بما يتوافق مع التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة في مختلف المجالات.

واطّلع على تقرير دائرة الموارد البشرية، عن نتائج التطوير المهني لموظفي الجهات الحكومية في الشارقة، حيث أوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس الدائرة، أن البرامج التدريبية لم تتوقف خلال أزمة جائحة «كوفيد 19»، بل طبّقت أحدث البرامج والوسائل التقنية لتنفيذ الدورات عن بُعد.

وتضمن التقرير أعداد البرامج التطويرية منذ بداية العام حتى أغسطس، وبلغت 144 برنامجاً، واستفاد منها 4600 منتسب ومنتسبة، وآليات تصميمها وتقييمها وتوزيعها على مختلف مدن ومناطق الإمارة.

كما اطلع المجلس على تقرير أعمال دائرة التنمية الاقتصادية، في ظل الجائحة، حيث تناول أبرز التحديات وطرق التعامل معها. وأشار سلطان بن هدة السويدي رئيس الدائرة إلى أنه بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، وجهود فرق العمل، استطاعت الدائرة متابعة أعمالها عن بُعد، باستخدام الوسائل الرقمية والتكنولوجية.

وأوضح أن للمحفزات الحكومية التي أطلقتها الإمارة لتنشيط الوضع الاقتصادي في ظل الجائحة أثراً كبيراً في تحفيز المستثمرين واستمرارية الأعمال والأنشطة الاقتصادية، مؤكداً قيام الدائرة ب 26 ألف جولة تفتيشية على مختلف المنشآت التجارية والصناعية، لتقييم التحديات والصعوبات وضبط المخالفين.

كما تناول عدداً من المؤشرات التقنية والقانونية التي تسهم في دراسة استمرارية الأعمال خلال الأزمات، والعمل على تسييرها، فضلاً عن عدد من التوصيات التطويرية.

وأثنى المجلس على جهود الدائرة في مواجهة الجائحة، والعمل على تنشيط القطاع الاقتصادي، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والشركاء.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على عدد من المراسيم الأميرية الصادرة من صاحب السموّ حاكم الشارقة.