عُمان: تعديل حكومي و28 مرسوماً لهيكلة بعض الوزارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، أمس الثلاثاء، مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، شمل تغيير وزير الخارجية يوسف بن علوي، من المنصب الذي يتولاه منذ 23 عاماً، وتعيين بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، الذي كان يشغل منصب أمين عام الخارجية بدلاً منه.

كما تضمن المرسوم تعيين نجل السلطان ذي يزن بن هيثم بن طارق وزيراً للثقافة والرياضة والشباب.

كما تولت المرأة ثلاث حقائب وزارية في التشكيل الجديد.

يأتي المرسوم ضمن (28) مرسوماً سلطانياً تتضمن إلغاء قوانين، وإعادة هيكلة بعض الوزارات، واستحداث أخرى.

وتعد تلك المراسيم، إعادة هيكلة للكثير من مفاصل الدولة، كما تعد أكبر حزمة من المراسيم، يصدرها السلطان العُماني، منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقضى المرسوم بتشكيل مجلس الوزراء برئاسة السطان هيثم بن طارق.

وبموجب التشكيل الجديد، احتفط فهد بن محمود آل سعيد بمنصبه نائباً لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

كما احتفظ شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد بمنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

فيما تم تغيير يوسف بن علوي من المنصب الذي يشغله منذ عام 1997، بعد تغيير اسم الوزارة من وزارة الشؤون الخارجية إلى وزارة الخارجية.

وفيما يلي قائمة بتشكيل مجلس الوزراء:



فهد بن محمود آل سعيد نائباً لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيراً للثقافة والرياضة والشباب، خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيراً لديوان البلاط السلطاني، الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيراً للمكتب السلطاني، حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيراً للداخلية، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيراً للخارجية، سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيراً للمالية، الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله السالمي وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية، محمد بن حمد بن سيف الرمحي وزيراً للطاقة والمعادن، أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزيراً للصحة، مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم، سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزيراً للدولة ومحافظاً لمسقط، عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيراً للعدل والشؤون القانونية، عبد الله ناصر بن خليفة الحراصي وزيراً للإعلام، محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزيراً للدولة، ومحافظًا لظفار، إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزيراً للدولة، ومحافظاً لمسندم، سالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزيراً للتراث والسياحة، سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزيراً للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيراً للإسكان والتخطيط العمراني، رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزيراً للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزيراً للاقتصاد، قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزيراً للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية، محاد بن سعيد بن علي باعوين وزيراً للعمل.

يذكر أن وزير الخارجية الجديد بدر البوسعيدي دبلوماسي محترف، فقد ترقى في أروقة وزارة الخارجية، التي التحق بها منذ إكمال دراساته العليا في المملكة المتحدة.

وولد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في مايو/أيار 1960، في مسقط، وبين العاصمة العمانية وصلالة تلقى الوزير الجديد تعليمه المبكر في المدارس السعيدية.

وغادر بدر البوسعيدي إلى المملكة المتحدة وهو ابن 17 عاماً بغرض الدراسة، والتحق بمدارس خاصة في إمارة ويلز، قبل أن ينتقل في العام الموالي وتحديداً عام 1978 إلى لندن، حيث أمضى ثلاث سنوات.



ومن لندن حصل على المعدل الكافي في الثانوية للالتحاق بجامعة أكسفورد العريقة، ومنها حصل على ماجستير في السياسة والفلسفة والاقتصاد عام 1986.

عاد بدر البوسعيدي إلى مسقط عام 1988 وبعد سنة واحدة انضم إلى وزارة الخارجية، وعين سكرتيراً أول، وترقى عام 1990 إلى منصب مستشار، ثم إلى سفير سنة 1996.

وترأس وزير الخارجية الجديد عام 1997 دائرة مكتب وزير الخارجية، قبل ترقيته سنة 2000 إلى أمين عام وزارة الخارجية، وهو المنصب الذي احتفظ به حتى تعيينه.

(وكالات)