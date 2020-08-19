«التخطيط»: محطات الوقود جزء من تطوير طريق الشارقة ــ خورفكان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتوصيات المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين بإمارة الشارقة، اعتمدت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة 10 مواقع لمحطات التزود بالوقود على امتداد شارع الشارقة - خورفكان الجديد؛ لخدمة مرتادي الطريق والمناطق السكنية المجاورة، بالإضافة إلى تخصيص محطتين إضافيتين داخل مدينة خورفكان بمنطقتي الحراي والزبارة. وبحسب المتحدث الرسمي لدائرة التخطيط محمد النزر الفلاسي، ولمعالجة نقص محطات الوقود على الطريق، والذي يتسبب في حدوث ازدحام في بعض محطات التزود بالوقود، مع تنامي الحركة السياحية والاقتصادية بالمنطقة، وضعت الدائرة خططاً مسبقة لمعالجة هذا النقص، ضمن خطتها التطويرية لمرافق شارع الشارقة خورفكان، الذي أصبح رافداً تنموياً رئيسياً للمنطقة، وساهم بشكل كبير في تنشيط حركة النقل، ودعم التنمية في القطاعات التجارية والسياحية بمدينة خورفكان وكافة المناطق المجاورة، التي أصبحت بدورها مركز جذب سكني؛ لقربها أو وقوعها على طريق الشارقة خورفكان الجديد.

وأضاف المتحدث الرسمي للدائرة أنه تم تخصيص 4 محطات للوقود في بداية طريق الشارقة خورفكان الجديد من ناحية طريق الإمارات العابر لخدمة مرتادي الطريق وأهالي ضاحيتي جويزع والمنازل، وضاحية السيوح ومنطقة تلال التي يوجد بالقرب منها بالفعل محطتان إضافيتان تحت التنفيذ، سينتهي العمل بهما في القريب العاجل. وأوضح النزر أنه تم تخصيص محطتين أيضاً لخدمة منطقة طوى السمان، فيما تم تخصيص محطتين لخدمة مناطق وشاح وصناعية الذيد الجديدة بالقرب من سفاري الشارقة، إضافة إلى تخصيص محطة واحدة لمنطقة شيص ومحطة بمنطقة وادي شي.

وبخصوص المحطات الإضافية داخل مدينة خورفكان لفت المتحدث الرسمي للدائرة إلى أنه تم تخصيص محطتين جديدتين لخدمة منطقتي الزبارة والحراي، وهما تحت التنفيذ الآن، وسيتم افتتاحهما قريباً؛ لدعم الحركة السياحية والاقتصادية المتنامية بمدينة خورفكان.