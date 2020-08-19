الشامسي يشهد ختام الجلسات الحوارية في المنطقة الشرقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

شهد اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، ختام الجلسات الحوارية التي نظمتها إدارة شرطة المنطقة الشرقية، بحضور العميد الدكتور خالد الحمادي، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، والعقيد علي الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، ونائب مدير الإدارة، ومديري المراكز، وتناولت بها مع الجهات الحكومية المختصة، والمجالس البلدية، وعدد من أفراد الجمهور، الآلية المتبعة لإدارة الأحداث، التي تشهدها المنطقة من حين إلى آخر، وسبل التعامل معها، كالغرق والانحسار في المناطق الجبلية والأودية وغيرها من الموضوعات التي تعزز الأمن والأمان بالإمارة.

ورحب الشامسي بالحضور، مؤكداً تقبل القيادة لجميع الآراء والمقترحات، التي أفرزتها الجلسات الحوارية بصدر رحب، في إطار سعيها الدائم لزيادة فرص التحسين وتجويد الأداء، مشيداً بالدور التكاملي للشركاء الاستراتيجيين في تعزيز جهود الشرطة المنسجمة مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، والرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، والسلامة والحماية المدنية، بتوفير اشتراطات السلامة والوقاية، لضمان سلامة الأرواح والممتلكات. مثمناً دور إدارة شرطة المنطقة الشرقية، ومشيداً بما خلصت إليه الجلسات الحوارية من أفكار وآراء بناءة، تدعم جهود العمل الشرطي في سرعة التعامل مع الأحداث بالمنطقة. وأوضح العقيد الحمودي، أن هذه الجلسات هدفها توحيد الجهود، والاستماع للآراء والمقترحات من الجهات المختصة، والتنسيق معها لأداء المهام الموكلة إلى كل جهة بتناغم وفاعلية، وصولاً لأعلى درجات السلامة.

كما أكدت الجلسة تقاسم الجميع سواء كانت الشرطة، أو الجهات المختصة، أو أفراد الجمهور للمسؤولية المجتمعية، حيث بينت أن البلاغات الحرجة التي شهدتها المنطقة خلال الفترات الماضية، نتجت عن عدم التزام بعض الحالات بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.

وفي ختام الجلسة، أعرب القائد العام، عن شكره وامتنانه للحضور، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود، لتحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار الأمني.