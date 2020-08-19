رفض سوداني واسع لاستخدام العنف ضد مواكب «جرد الحساب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم:عماد حسن

وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية «شمال» السودان، فصيل مالك عقار، في وقت متأخر من مساء أمس الأول الاثنين في جوبا عاصمة جنوب السودان بالأحرف الأولى اتفاقاً أمنياً؛ يقضي بدمج مقاتلي الحركة في الجيش السوداني، فيما انتقدت أحزاب سياسية، العنف المستخدم ضد المتظاهرين في مواكب «جرد الحساب».

أعلن ذلك وفد الخرطوم للمفاوضات التي تتوسط فيها حكومة جنوب السودان .



دمج عبر ثلاث مراحل



وقال البيان: «نسير بخطوات واثقة ومتينة نحو إنجاز اتفاق سلام شامل وقابل للاستدامة مع كافة القوى المنخرطة في التفاوض بمنبر جوبا».

ونص الاتفاق على أن تتم عملية دمج مقاتلي الحركة الشعبية شمال / مالك عقار عبر ثلاث مراحل مدتها 39 شهراً.

وأكد اللواء يس إبراهيم وزير الدفاع أن «انضمام الإخوة بالجيش الشعبي شمال - الجبهة الثورية؛ سيجعل القوات المسلحة أكثر تماسكاً، وأكثر قوة وجاهزية؛ لمواجهة كل مهددات الأمن الوطني السوداني».

وقال: إنه يأمل أن يشجع الاتفاق فصائل أخرى متمردة على الانضمام إلى عملية السلام.

إلى ذلك، انتقدت أحزاب، العنف المستخدم ضد المتظاهرين في مواكب «جرد الحساب»، وأجمعت على إدانة أسلوب التصدي للجماهير المدافعة عن استكمال مهام الثورة والسلطة المدنية.

ورفض الحزب الشيوعي، تعامل رئاسة مجلس الوزراء مع المواكب، ووصفه في بيان «بالانتكاسة الكبيرة والتراجع في جبهة الحريات»، مشيراً إلى تراجعات متتالية عن تنفيذ مطالب الجماهير .

وطالب الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك باتخاذ قرارات حاسمة وخطوات جادة؛ لمحاسبة من اعتدى على الثوار.

Advertisements



الاتحادي الموحد يجمد عضويته



بدوره، أعلن الحزب الاتحادي الموحد عن تجميد عضويته في الحرية والتغيير إلى حين تحقيق ما يأمله الشعب.

ودعا حزب المؤتمر الشعبي إلى تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة ،وطالب بدعوة القوى السياسية والأحزاب لمائدة مستديرة؛ لحوار صادق حول الثوابت الوطنية لتحقيق توافق وطني .

وكان والي ولاية الخرطوم أيمن خالد، أبدى أسفه على فض قوات الشرطة بعنف مفرط، في الموكب ، وأوضح: إن النائب العام تاج السر الحبر، إلى جانب وكلاء نيابة مشرفين على قوات الشرطة، قالوا: إن فض الاحتجاج ، تم بناء على تقديرهم للموقف. وتعهد بمواصلة التقصي حول أي انتهاكات وقعت أثناء عملية الفض.



جهاز المخابرات ينفي



ونفى جهاز المخابرات العامة صلته بأي اعتقالات جرت أثناء الاحتجاجات. ودعت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، أنصارها «للتعبئة والتصعيد في الأيام المقبلة بشتى الأشكال والأساليب؛ من أجل تقويم المعوج واستكمال كافة استحقاقات ثورة ديسمبر المجيدة».