اليوم الذي هزّ لبنان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد مرور 15 عاماً على اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في وسط بيروت، لا يزال اللبنانيون يتذكرون تفاصيل ذلك اليوم الذي غيّر مسار البلد الصغير.

حصل التفجير الذي أودى برئيس الحكومة الأسبق الذي لم يكن في السلطة في حينه، إلى جانب 21 شخصاً آخرين في 14 فبراير/شباط 2005.

كان موكب الحريري عائداً من مقر مجلس النواب في ساحة النجمة وسط بيروت؛ عندما دوى انفجار ضخم استهدفه لدى وصوله قبالة فندق سان جورج على الطريق الساحلي. بعد دقائق، كانت شاشات التلفزة تنقل مباشرة صور سيارات مشتعلة، بينما تسبّب تطاير الركام في تحطيم زجاج نوافذ في دائرة قطرها نحو نصف كم.

عمّت الفوضى والذعر لوقت قصير، قبل أن تعلن وسائل الإعلام أن المستهدف هو الحريري. وبحسب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تولت التحقيق في الجريمة، فجّر انتحاري يقود شاحنة فان بيضاء من طراز ميتسوبيشي ما يعادل طنين من مواد شديدة الانفجار عند الساعة 12.55 ظهراً، بعد جزء من الثانية من مرور السيارة الثالثة في الموكب وهي من طراز مرسيدس «إس600» كان الحريري يقودها بنفسه.

سمعت بيروت بأكملها أو شعرت بالانفجار الضخم. ظنّ كثيرون أن زلزالاً ضرب المدينة، فيما أحدث الانفجار حفرة بعرض عشرة أمتار وعمق مترين في المكان الذي أقيم فيه في ما بعد نصباً تذكارياً للحريري.

كانت الصدمة كبيرة، إزاء العملية التي قتلت رفيق الحريري، رجل ارتبط اسمه بشكل وثيق بلبنان وبمرحلة إعادة الإعمار ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990) وبشبكة علاقات دولية نسجها ووظفها لمصلحة بلده.

كان الانفجار قوياً إلى درجة تمّ العثور على إحدى الجثث بعد 17 يوماً؛ نظراً لحجم الدمار الكبير الذي خلفه التفجير متسبباً أيضاً بإصابة 226 شخصاً بجروح.

جاء اغتيال الحريري في فترة بالغة الحساسية في لبنان، وفي خضم توتر مكتوم مع دمشق، وكان الحريري يومها يستعد لخوض انتخابات نيابية. في مطلع شهر فبراير/شباط، كان الحريري تلقى مناشدة من صديقه الرئيس الفرنسي حينها جاك شيراك، بوجوب التزام الحذر، وبعدها بأيام من مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تيري رود لارسن في الإطار نفسه.

سبق اغتيال الحريري محاولة اغتيال صديقه الوزير السابق مروان حمادة في أكتوبر/تشرين الأول 2004، في ما اعتبر رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى فريق الحريري.

بعد 15 عاماً من انتهاء الحرب الأهلية، شكّل اغتيال الحريري ضربة كبيرة للبلد الصغير الذي تنخره الانقسامات الطائفية والسياسية، وفي الأغلب ترتبط قواه السياسية بدول خارجية. بعد ساعات على حصول التفجير، تفقد سعد الحريري، نجل رفيق الحريري الذي كان بعيداً في ذلك الوقت عن العمل السياسي، مكان التفجير، وسألته وسيلة إعلام أجنبية إن كان يعرف من يقف وراء اغتيال والده، فأجاب «الأمر واضح، لا؟». ووجهت أصابع الاتهام، على ألسنة سياسيين وأحزاب، إلى دمشق. ونزلت أعداد ضخمة من اللبنانيين إلى الشارع، تحتج على الاغتيال وتتهم سوريا به. حصلت نقمة أسقطت على الفور الحكومة القريبة من دمشق برئاسة عمر كرامي. وهتف المتظاهرون في وسط بيروت «سوريا اطلعي برّا».

(أ ف ب)