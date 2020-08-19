رواق الفن يطلق أرشيفه الرقمي السادس

أعلن رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاقه لأرشيفه الرقمي السادس والخاص بمعرض «لا نراهم»، وستجمع الفعالية الافتراضية التي يستضيفها رواق الفن على تطبيق المحادثات الافتراضية زوم، باللغتين العربية والإنجليزية، مع ترجمة مباشرة للمؤرخة الفنية، الدكتورة عائشة ستوبي مع نجوم الغانم، وخالد البدور، ومحمد كاظم، ومحمد أحمد إبراهيم، وعبد الله السعدي، وفيفيك فيلاسيني، وعادل خزام، وابتسام عبد العزيز، وعبد الرحيم شريف، وكريستيانا دي مارسي. وسينضم إليهم الفريق القيم على المعرض، بما في ذلك مايا أليسون، رئيسة القيمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي، والمدير التنفيذي للرواق، وبانة قطّان، القيمة الفنية المشاركة في متحف الفن المعاصر بشيكاغو، وآلاء إدريس، رئيس مساعد قسم المطبوعات والتربية المتحفية في رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي.

وستتاح للجمهور فرصة الانضمام إلى الجلسة النقاشية باللغتين الإنجليزية والعربية على الشاشة.

وستقام جلسة «تقصي: لا نراهم لكننا» عند الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل؛ لاستكشاف تاريخ الفن المفاهيمي والتجريبي في الإمارات.

وتم افتتاح المعرض بالتزامن مع نشر رواق الفن لكتاب مصاحب له في مارس/آذار 2017، وكان التقصي الأول من نوعه الذي يرصد أحد أكثر المجتمعات الفنية تأثيراً في تاريخ دولة الإمارات، مع إلقاء الضوء على فترة التسعينيات من القرن الماضي.