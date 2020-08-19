تحقيق أممي في نشر أنقرة مرتزقة سوريين بينهم أطفال بليبيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسّلم القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر رسالة مهمة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء ،فيما كشف موقع سويدي، أن الأمم المتحدة تحقق في دور الحكومة التركية وشركة عسكرية خاصة مقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان، في تجنيد وتمويل نشر مرتزقة سوريين، بينهم أطفال للقتال في ليبيا.

وأشار بيان لقيادة الجيش الليبي إلى أن الرسالة سلمها مدير إدارة المخابرات الحربية اللواء خالد مجاور.يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من زيارة مشبوهة لوزيري الدفاع القطري والتركي إلى طرابلس، تم الاتفاق خلالها على تحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية عسكرية للسفن التركية العاملة شرقي المتوسط.

من جهة أخرى قال موقع «نورديك مونيتور»، إن مقرري الأمم المتحدة بعثوا رسالة مشتركة في 10 يونيو إلى الحكومة التركية للحصول على مزيد من المعلومات حول دورها في تجنيد وتمويل ونقل ونشر المسلحين السوريين في ليبيا،ولا سيما ما يترتب عليه من أثر في النزاع المسلح الذي طال أمده في ليبيا وحق الشعب الليبي في تقرير المصير.

وطالبوا من أنقرة تقديم مزيد من المعلومات حول دورها، والظروف المحيطة بتجنيد وتمويل ونقل ونشر المقاتلين السوريين، بمن فيهم الأطفال دون سن 18 عامًا، للمشاركة في الأعمال العدائية في ليبيا.



اتهام شركة صادات بتجنيد أطفال



وكشفت رسالة الأمم المتحدة أيضاً كيف استخدمت الحكومة التركية شركة«صادات»في تلك العمليات. وأفادت بأن «السلطات التركية تعاقدت مع شركات عسكرية وأمنية خاصة لتسهيل اختيار المقاتلين، وكذلك إعداد الوثائق الرسمية والتعاقدية.

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نقل المعركة من شرق المتوسط



إلى ذلك،علق الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، على زيارة وزيري الدفاع التركي ، والقطري طرابلس أمس الأول الاثنين. وقال إن هناك سببين وراء تلك الزيارة «الأول محاولة نقل تركيا المعركة من منطقة شرق البحر المتوسط إلى ليبيا، والثاني محاولة التهدئة بين التنظيمات والميليشيات المتصارعة في طرابلس»، حسب تصريحه لقناة «سكاي نيوز عربية».

وبشأن طرح ألمانيا مقترح جعل مدينة سرت منزوعة السلاح، عقَّب بأن «برلين وقعت تحت تأثير قوى أخرى، وغيرت مسار مؤتمر برلين حول ليبيا ومخرجاته»، مضيفًا أن «المنطقة التي يجب أن تكون منزوعة السلاح هي طرابلس».



أنقرة تعازل برلين



في أثناء ذلك،بدأت الرئاسة التركية في مغازلة ألمانيا، وأكد المتحدث باسمها إبراهيم قالن أن»أنقرة متأكدة من إمكانية تحقيق حل سياسي في ليبيا، مشيرا لتأييد بلاده لفكرة نزع السلاح من مدينتي سرت الجفرة.

قال، إن بلاده لا تريد الدخول في مواجهة مع أية دولة على الأراضي الليبية، معربا عن اعتقاده بإمكانية مصر بلعب دور بناء في ليبيا».