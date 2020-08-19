«كورونا» يحيل «العارف» إلى 2021



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر صناع فيلم «العارف» تأجيل طرحه، بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، إلى عيد الفطر 2021، في ظل توقعات عودة السينما تدريجياً إلى كامل طاقاتها قبل اجتياح الفيروس للعالم. خاصة أن القرار الأخير الذي اتخذته مصر ينص على إعادة تشغيل دور العرض بطاقة استيعاب 25% فقط، مما فرض على صناع الفيلم تأجيله.

وفيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة «سينرجي فيلمز» وتم تصويره بين 4 دول هي مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.

وكان آخر أعمال أحمد عز في السينما فيلم «ولاد رزق 2» تأليف صلاح جهيني وإخراج طارق العريان وعرض في موسم عيد الأضحى الماضي وتخطت إيراداته 100 مليون جنيه.