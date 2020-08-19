أحمد الفلاسي: إنسانية الإمارات عابرة للحدود



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”



استضافت منصة 2071 التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، عبر تطبيق «زووم»، مساء أمس الأول الاثنين، صانع الأمل العربي لعام 2020 أحمد الفلاسي، في جلسة حوارية بعنوان «الابتكار في صناعة الأمل»، بحضور خالد الظنحاني رئيس الجمعية، وحياة الحمادي الأمين العام للجمعية مديرة المنصة.

وتحدث الفلاسي في الجلسة عن تجربته الإنسانية الطويلة، التي بدأها بزيارة إلى دول إفريقيا، وقال: «من ضمن الحالات المؤلمة التي رأيتها في كينيا، ذلك المستشفى شبه المحطم، وكان يشهد أسبوعياً وفيات بأعداد كبيرة؛ لعدم قدرته على علاج الناس من مرض الفشل الكلوي، فقررت البدء في إعادة بنائه، وتأهيله، فأصبح تحديّاً لي، لإنقاذ آلاف المرضى هناك».

وتطرق الفلاسي إلى أبرز التحديات التي واجهته خلال رحلاته الإنسانية، وكيفية التغلب عليها بطرق مبتكرة وخلاقة، مبيناً جانباً من ابتكاراته ومراحل تطورها، والتي ساهمت في التخفيف من معاناة المحتاجين حول العالم. وشدد على أهمية الابتكار في خدمة المجال الإنساني.

واختتم الفلاسي بالقول: «إن شهامة وكرم أبناء زايد وحبهم للعمل الخيري، باتت ثقافة وهوية إماراتية عابرة للحدود، فقد تعلمنا ونشأنا في قيم الآباء المؤسسين، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسخ فينا أعظم معاني العطاء وحب الخير والوقوف بجانب المحتاجين أينما وُجدوا، ولا ننسى دعم القيادة الرشيدة، التي واصلت مسيرة العمل الخيري؛ لما له من أهمية كبيرة تجاه المجتمع الإنساني».

وقالت الحمادي في تقديمها الجلسة: «إن الابتكار يعد ركيزة أساسية للعمل المجتمعي؛ لذا نعمل على نشر ثقافته لتكون المنهج الذي يحكم عمل مختلف المؤسسات المجتمعية، من منطلق إدراكنا لأهمية بناء مجتمع الابتكار، باعتباره الاستثمار الأمثل في المستقبل».

وأضافت، «إن استراتيجية المنصة لعام 2020 تركّز على مجالات جديدة لم يسبق ربطها بالابتكار، مثل العمل الإنساني والخيري، وذلك من منطلق حرصنا كمجتمع معرفي على ابتكار صياغات جديدة تسهم في تعزيز الأعمال الإنسانية، وتمكين المؤسسات والأفراد من تطبيق أفكارهم، وتحويلها إلى مشروعات مبتكرة تعود بالفائدة على الناس والمجتمع».